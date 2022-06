Depp vs Heard: Johnny e Amber pensano al futuro

(ANSA) - NEW YORK, 01 GIU - Johnny Depp suona per la seconda volta alla Royal Albert Hall e invita Kate Moss ad applaudirlo.

Amber Heard è ritirata nella sua "casa santuario" nel deserto della California con la figlia di un anno Oonagh Paige. Mentre la giuria è riunita per il terzo giorno a deliberare sul loro futuro, la vita è ricominciata per i due attori dopo le sei settimane passate a dilaniarsi nel tribunale di Fairfax dove entrambi sono al centro di un processo di reciproca diffamazione. E' un futuro che include anche il cinema. Amber, che l'anno prossimo tornerà sul grande schermo per il sequel di "Aquaman" (sia pure con una parte ridotta e questo al processo è stato usato dai suoi avvocati per dimostrare che Johnny le ha rovinato la carriera), ha in cantiere altri due film: "Run Away With Me" e "In the Fire". Nel primo è una misteriosa modella che incontra un americano a Parigi e con lui scopre il "sottobosco criminale" dell'industria delle passerelle in Europa; nel secondo è una psichiatra di New York che in Colombia prende sotto la sua cura un bambino posseduto dal demonio. Johnny intanto è tornato alle origini: imbracciando la chitarra, è salito sul palco di tre concerti dell'amico Jeff Beck, il primo a Sheffield e gli altri due a Londra. Del suo nuovo film francese "Jeanne du Barry" in cui ha la parte di Luigi XV, anticipazioni sono state presentate a Cannes. (ANSA).