Fassbinder, genio, manipolatore e regista dimenticato

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Probabilmente di fronte al suo nome molti chiederanno: dimmi, chi era Fassbinder? E forse a ragione.

Di Rainer Werner Fassbinder, infatti, le nuove generazioni sanno davvero poco, è un regista dimenticato. FASSBINDER, il docu di Annekatrin Hendel in sala dal 10 giugno con Viggo, compensa in parte questo oblio a quarant'anni dalla sua morte mostrando, su tutto, non solo il fatto che fosse un vero genio pieno di sregolatezza, ma anche un manipolatore sulfureo.

Non solo: come si vede nel docu, nessun regista tedesco è stato più controverso, più produttivo e ossessionato dal cinema come lui. Tanto che alla sua tragica morte (per overdose di cocaina associata all'uso di sonniferi), avvenuta il 10 giugno del 1982, a soli 37 anni, Fassbinder aveva già fatto tutto: rivoluzionato il teatro e lasciato un totale di 44 film e serie TV da lui diretti e, spesso, autoprodotti. Nel docu della Hendel, attraverso elementi autobiografici, film, opere scritte inedite e interviste, il racconto di questo giovane studente di grande ambizione e dalla vita scandalosa anche per la sua dichiarata bisessualità. (ANSA).