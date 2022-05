Al via le riprese a Roma di Dicono di te con Max Giusti

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Sono iniziate a Roma le riprese di Dicono di te, il nuovo film di Umberto Carteni scritto da Igor Artibani, Max Giusti e Giuliano Rinaldi. Nel cast Max Giusti, Paolo Calabresi, Ilaria Spada, Manuela Zero, Lorenzo Lavia, Grazia Schiavo, Dado, Vittoria Castagnotto, con Michele La Ginestra e con la partecipazione straordinaria di Mauro Coruzzi.

Prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema, il film verrà girato a Roma per 5 settimane. Il cast tecnico è composto da Vladan Radovic (fotografia), Lorenzo Campera (montaggio), Fabrizio De Luca (scenografia), Sabrina Spissu (costumi) e da Fabio Massimo Colasanti (musiche). Giancarlo (Max Giusti) è un autore tv di successo: fama, soldi, amore, praticamente un uomo realizzato. Quando però il cugino Bernardo (Paolo Calabresi) irrompe nella sua vita, millantando un antico rito di paese che gli donerebbe il potere di sentire cosa dicono le persone alle spalle degli altri, tutto quello che ha costruito comincia ad andare in rovina. Giancarlo capisce che i colleghi lo disprezzano e che gli amici di una vita non lo hanno mai sopportato. Per di più, sua moglie Elena (Ilaria Spada), giornalista che sogna lo scoop della vita, sembra lo tradisca con Raul (Michele La Ginestra), un imprenditore ricco e famoso. Quando anche il lavoro comincia ad andare a rotoli, Giancarlo tenta il tutto per tutto per risalire la china e vendicarsi allo stesso tempo dei torti subiti.

