Top Gun fa volare gli incassi, quasi a 4 milioni totali

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Top Gun: Maverick fa finalmente volare gli incassi del cinema e resta saldo in vetta alla top ten: il film con Tom Cruise, nel suo primo weekend "ufficiale" nelle sale, ha incassato 2 milioni 682 mila euro e, grazie alle anteprime del weekend precedente, ha radunato già 3 milioni 948 mila euro totali. L'inossidabile Tom Cruise mette il turbo anche al box office complessivo: nel weekend l'incasso è stato di 4.088.129 euro con un bel +84% rispetto al weekend precedente.

Il calo rispetto allo stesso periodo del 2019 è del 37.79%. Per quanto riguarda il confronto con i dati di tre anni fa, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2019 l'incasso totale era stato di 6.583.479 euro. Quel weekend in testa c'era Aladdin con 2.830.886.

Al secondo posto debutta Nostalgia di Mario Martone con 425 mila euro (460 mila complessivi). Al terzo slitta Doctor Strange nel Multiverso della Follia che guadagna altri 423.079 superando i 13 milioni di euro in 4 settimane. (ANSA).