Primo ciak per Improvvisamente Natale con Abatantuono

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Al via le riprese di Improvvisamente Natale, una commedia natalizia per tutta la famiglia ambientata nelle Dolomiti. Lo annuncia Notorious Pictures.

Diretto da Francesco Patierno (Pater familias, Il mattino ha l'oro in bocca, La gente che sta bene), autore anche della sceneggiatura insieme a Francesco Baccomo (La gente che sta bene, Abbi fede), Neri Parenti e Gianluca Bomprezzi, il film mette in scena un insolito Natale fuori stagione. Protagonista Diego Abatantuono nei panni di Lorenzo, un uomo dai modi burberi e schietti ma con un cuore grande che si scioglie sempre negli abbracci della sua adorata nipotina Chiara, interpretata da Sara Ciocca (Chi ha incastrato Babbo Natale?, America Latina) Al suo fianco Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta, Gloria Guida e Luca Vecchi, con la partecipazione di Nino Frassica. Per Chiara (10 anni) ogni anno il Natale è l'occasione per rivedere l'adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso albergo d'alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest'anno, però, i genitori di Chiara, Alberta (Violante Placido) e Giacomo (Lodo Guenzi), hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente della settimana di Ferragosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l'amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno… Lorenzo, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l'ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l'ultimo Natale felice… a Ferragosto! (ANSA).