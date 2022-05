Da kermesse letteraria torna il Buk Film Festival

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Al via venerdì 3 giugno, a Modena e Sassuolo, la terza edizione di Buk Film Festival, cartellone cinematografico con forte vocazione letteraria nato dalla kermesse dedicata alla piccola e media editoria italiana, ma con percorsi in costante evoluzione. Ideato e diretto da Francesco Zarzana, il Festival vede in gara tre lungometraggi e, per la prima volta, tre cortometraggi d'autore: filo rosso delle opere selezionate è da un lato l'ispirazione letteraria, dall'altro la 'specialità' dei luoghi che hanno ospitato i set delle produzioni in programma. A suggello di Buk Film Festival 2022 il Gala della domenica al cinema Astra di Modena, con due anteprime assolute, scritte e dirette da Francesco Zarzana: il cortometraggio "Il buio e la luce", dedicato al percorso di guarigione da encefalite autoimmune della modenese Alessia Bellino, e il lungometraggio 'Ologramma' che racconta la band di ragazzi con differenti disabilità diventati supporter di grandi artisti come Vasco Rossi, del quale hanno aperto sabato scorso il concerto a Imola.

Info e aggiornamenti su Bukfestival.it. (ANSA).