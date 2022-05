Incassi Usa, 36 anni dopo Top Gun torna a volare

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Trentasei anni dopo Top Gun torna a volare sul box office nord americano: l'attesissimo Top Gun: Maverick, sequel del blockbuster del 1986, ancora con Tom Cruise, dopo l'anteprima a Cannes ha rastrellato 124 milioni di dollari nel fine settimana del Memorial Day, miglior debutto della carriera quarantennale per l'attore.

Il film, diretto da Joseph Kosinski, ha fatto scivolare in seconda posizione Doctor Strange nel multiverso della follia, con Benedict Cumberbatch, che al quarto week end nelle sale ha incassato 16,4 milioni di dollari (sfiorando nel complesso i 371 milioni di dollari). In terza posizione il debutto del nuovo film animato della 20th Century, Bob's Burgers - Il Film, con 12,6 milioni di dollari.

Quarta piazza per Downton Abbey II: Una nuova era: 5,9 milioni di dollari nel week end (28,5 milioni in due settimane) per il film, basato sulla popolarissima serie britannica, che vede nuovamente nel cast Maggie Smith, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern e Michelle Dockery. E al quinto posto ancora animazione per famiglie con Troppo cattivi (4,6 milioni di dollari, per un totale di 81,3 milioni). (ANSA).