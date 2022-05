Mostre: in Thailandia un viaggio nel cinema italiano

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Un po' di Torino in Thailandia.

Apre il 27 maggio alla Cineteca Tailandese di Nakhon Pathom, appunto in Thailandia, 'La Dolce Vita. Italian Cinema and Culture', mostra curata dal direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Domenico De Gaetano, e da Chalida Uabumrungjit, direttrice del Thai Film Archive di Bangkok, e realizzata in sinergia con le più importanti istituzioni cinematografiche italiane.

La mostra, promossa dall'Ambasciata d'Italia a Bangkok, racconta le grandi produzioni che hanno fatto la storia del cinema in Italia, da 'Cabiria' al cinema neorealista fino ad arrivare alle più recenti produzioni italiane, come 'Ennio' di Giuseppe Tornatore e 'La grande bellezza' di Paolo Sorrentino.

Un 'grand tour' in Italia e nel suo cinema, attraverso foto di scena e di set, ritratti, manifesti e montaggi video che vedono protagonisti famosi attori e registi nostrani. Senza dimenticare i centenari di Francesco Rosi, Vittorio Gassman, Pier Paolo Pasolini e Ugo Tognazzi. "Con questa mostra l'internazionalizzazione del Museo del Cinema arriva fino in Estremo Oriente" osserva il presidente Enzo Ghigo, sottolineando che "tutto il sistema culturale cinematografico italiano ha collaborato al progetto". Completa il percorso espositivo 'Brivido Pop', 14 opere di Marco Innocenti che rendono omaggio alla grande epopea del cinema di tutti i tempi. (ANSA).