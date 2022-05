Droni in cielo e Maneskin sul palco alla festa per Elvis

La sagoma di Elvis the Pelvis, il suo profilo con il ciuffo inconfondibile, la sua figura stilizzata: spettacolo di droni nel cielo di Cannes ieri notte nel segno di Presley. Il party organizzato dalla Warner Bros per concludere la giornata dell'anteprima mondiale di Elvis di Baz Luhrmann, accolto con ovazioni in sala, è stata 'la festa' di Cannes 2022, un vero e proprio show nello show esclusivo e blindato da giorni. Super ospiti i Maneskin, che sono nella colonna sonora del film. La band romana, fenomeno musicale internazionale, con look gold come sulla Montee des Marches, arrivati intorno alle 23.30 (e dopo che Damiano si era goduto la partita con la vittoria della Roma a Tirana) si sono esibiti su un palco allestito nello spazio della festa sulla spiaggia dell'hotel WJ Marriott, quartier generale del film in questi giorni. Hanno cominciato con la hit Beggin', proseguito con la loro versione di If I Can Dream del re del rock 'n roll e lanciato il nuovo singolo Supermodel uscito il 13 maggio. Il più scatenato di tutti era il regista australiano Baz Luhrmann che sotto il palco li ha incitati come un fan. Con il protagonista del film Austin Butler in prima filma. Finito il live, i Maneskin si sono goduti la festa con il frontman Damiano David a ballare insieme al chitarrista Thomas Raggi sui successi di Presley e non solo.