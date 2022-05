Cannes: Louis Garrel, sì sono un mammone

(ANSA) - CANNES, 25 MAG - E' figlio d'arte, ha una grande cultura cinematografica e un adorabile tocco leggero con un umorismo naturale Louis Garrel. Il suo nuovo film da regista (il quarto) e protagonista, THE INNOCENT, fuori concorso, che uscirà in Italia con Movies Ispired, è stato sommerso di applausi. Ci voleva una commedia delicata e sentimentale che gioca con i codici del film sulla rapina. "E' andata bene", aggiunge.

Garrel interpreta il ruolo di Abel, un giovane la cui madre, interpretata da Anouk Grimberg, decide di risposarsi innamorata di un uomo con un passato in prigione (Roschdy Zem, l'attore di origine marocchina visto in tanto cinema francese da Rachid Bouchareb a Xavier Beauvois ). Abel si agita, preoccupato che l'adorata madre finisca in mani sbagliate e chiede aiuto alla fidanzata Clemence (Noémie Merlant) per cercare di proteggerla.

Ovviamente finisce pesantemente e goffamente nei guai con scene al limite del comico. "Volevo fare un film che giocasse con il genere poliziesco, leggero e divertente da guardare", dice Louis Garrel.

The Innocent ha qualcosa di autobiografico, non a caso è dedicato alla madre Brigitte che ha realizzato un film, Les Mains Libres dopo aver lavorato a lungo con i detenuti, uno dei quali, Michel, lo ha sposato dopo il divorzio da Philippe Garrel. Resta che lo stesso Garrel regala un ritratto di 'mammone' ("in Francia non abbiamo un termine simile, dice all'ANSA, ma è la verità, amo mia mamma Brigitte") molto godibile perché con quell'ironia fredda che è un po' il suo marchio di fabbrica vola sopra i cliché. (ANSA).