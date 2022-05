CinemAmbiente compie 25 anni, apre serata 'Karma Clima'

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Il Festival CineAmbiente di Torino, tra le prime kermesse cinematografiche sul tema al mondo, compie 25 anni e viene inaugurato il 5 giugno in coincidenza con la Giornata Mondiale dell'Ambiente, con una serata speciale al Museo del Cinema alla Mole Antonelliana che unisce ambiente e musica. Il nome della serata è 'Karma Clima', titolo anche dell'ultimo album in uscita a giorni, dei Marlene Kuntz dedicato proprio all'ambiente e contenente il singolo 'La fuga' ascoltabile da oggi sulle piattaforme, un inno ad amare e rispettare ogni manifestazione della natura, "perché l'alternativa che ci resta - ha spiegato oggi Luca Bergia, batterista e fondatore della band, illustrando il festival insieme al direttore Gaetano Capizzi - è la fuga". Il presidente e il direttore del Museo del Cinema, Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano hanno sottolineato come il Festival in questi 25 anni sia diventato un appuntamento importante nel panorama internazionale e come l'evento inaugurale sia collocato tra i primi 10 eventi mondiali promossi per la Giornata mondiale dell'ambiente.

In tutto al festival passeranno 90 film da 25 paesi, affiancati da incontri, panel, eventi. In concorso ci sono 9 documentari e 19 cortometraggi. Il primo doc in gara è ''A Thousand Fires' del regista palestinese-britannico Saeed Taji Farouky girato in Myanmar, che documenta come alcuni residenti cerchino di estrarre a mani nude il petrolio da giacimenti artigianali con il miraggio di grandi guadagni. Tra gli altri film anche 'Hot Money', protagonista l'ex comandante supremo delle forze alleate in Europa della Nato Wesley Clark e oggi attivista ambientalista impegnato a denunciare la 'disonestà' ambientalista del sistema finanziario globale. Nel film anche Jeff Bridges, pure produttore. (ANSA).