Cinema: si gira Fast X, spuntano 'bombe' per strade Torino

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - A Torino da oggi è Fast & Furious mania. Come annunciato nelle scorse settimane, il capoluogo piemontese diventa il set di alcune scene adrenaliniche del decimo capitolo della saga di Dominic Toretto & C., Fast X, con la troupe in città per dieci giorni di riprese complessive.

Il primo ciack giovedì in zona Crimea, con una modifica sul piano di lavoro a causa delle previsioni meteo che per oggi pomeriggio danno pioggia. Fra oggi e domani sono previste alcune prove sul set, che è in via di allestimento su corso Fiume, dove sono già comparse enormi sfere metalliche dall'aria minacciosa che verranno utilizzate nelle scene con le auto, vere protagoniste della saga. (ANSA).