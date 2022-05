Cinema: presentato a Cannes il Torino Film Industry

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Parte dal Festival di Cannes l'avventura di Tfi Torino Film Industry, l'iniziativa nata per valorizzare le potenzialità del sistema cinema torinese e fornire ai professionisti nazionali e internazionali un programma di appuntamenti che coinvolge tutta la filiera dell'audiovisivo. La quinta edizione dell'evento, in programma dal 24 al 30 novembre al Circolo dei Lettori in concomitanza e in sinergia con la 40esima edizione del Torino Film Festival, è stata presentata sulla Croisette.

Ad aprire l'evento sarà il programma di Tfl Italia organizzato da TorinoFilmLab - Museo Nazionale del Cinema e i lavori proseguiranno poi con i Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte e con Talents And Short Film Market Vol.7, con partecipanti da oltre 90 Paese e che si terrà in forma ibrida, dal 27 al 30 novembre in presenza a Torino e dal primo al 4 dicembre online.

Fra le novità la nuova sezione del TorinoFilmLab, Alpi Film Lab e Up & Coming Italia, la cui call è aperta fino al 15 luglio e accoglierà candidature di produttori emergenti italiani con un proprio progetto di lungometraggio. Inoltre, a dimostrazione dell'attenzione che il Tff riserva a Tfi, verrà proposto un inedito programma di proiezioni 'industry' dedicate al pubblico di accreditati. (ANSA).