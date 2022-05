Cannes: Favino tenente in pensione nel film di Di Stefano

(ANSA) - CANNES, 22 MAG - Andrea Di Stefano, che ha diretto thriller-indie come ESCOBAR:PARADISE LOST con Benicio del Toro, e THE INFORMER dirigerà L'ULTIMA NOTTE D'AMORE il suo debutto in lingua italiana. Protagonista: Pierfrancesco Favino. Lo scrive scrive Nick Vivarelli su Variety. Il titolo del film è solo un gioco di parole perché amore in realtà si riferisce a un tenente di polizia di nome Franco Amore (Favino). La notte prima del suo pensionamento il tenente viene chiamato a indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico e partner di lunga data Dino è stato ucciso durante una rapina di diamanti.

Si capirà che Amore è stato coinvolto nella rapina e che solo l'amore di sua moglie Viviana lo aiuterà a sopravvivere a questa notte fatale. Nel cast anche Linda Caridi (I LEGAMI), Antonio Gerardi (LA RAGAZZA NELLA NEBBI) e Francesco Di Leva (IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ). Universal Pictures Intl., Focus Features e l'italiana Vision Distribution hanno i diritti di distribuzione del film in tutto il mondo. (ANSA).