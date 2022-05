Cannes: Alicia Vikander femme fatale Irma Vep per Assayas

(ANSA) - CANNES, 22 MAG - Alicia Vikander recita in Irma Vep di Olivier Assayas, una nuova serie HBO basata sul suo film che ha debuttato in Un Certain Regard al festival del 1996.

Anagramma di vampiro, Irma Vep sono diventati 8 episodi, tre dei quali presentati oggi a Cannes Premiere.

Irma Vep in sostanza è una serie su una serie. La famosissima Mira (Alicia Vikander ) viene scelta da René Vidal ( Vincent Macaigne ) per interpretare Irma Vep in un remake della famosa serie Les Vampires . Abituato alle produzioni hollywoodiane, l'attore coglie la parte come un'occasione d'oro per sperimentare nuovi sbocchi creativi e dimenticare le sue delusioni romantiche. Ma mentre le riprese procedono, l'attore viene risucchiato dal suo stesso personaggio.

Olivier Assayas ha raccontato questa storia nel suo film del 1996 con Maggie Cheung e questa nuova versione 2022 approfondisce la narrazione nel corso delle puntate. Il regista dice: "Ho fatto tutto ciò che non ero in grado di fare nel film originale!". Nella serie, Olivier Assayas - un veterano di Cannes al ritorno dopo Carlos presentato fuori concorso nel 2010 - unisce le foto della serie di Louis Feuillade, Les Vampires.

Quest'ultimo è un film culta a episodi realizzato nel 1915, diventato un'icona per i surrealisti come esempio del fantastico che intride la società borghese. Dei 10 episodi degli anni 10, sette furono interpretati da Musidora che, con il ruolo di Irma Vep, entrò nel Pantheon della Settima Arte e divenne tra le attrici più importanti del cinema francese dell'epoca. Assayas rende omaggio a questo lavoro con questa serie Hbo, in coproduzione con la Francia. (ANSA).