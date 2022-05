Cannes: 99 lune, il film hot che infiamma il mercato

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Passano gli anni ma, puntuale come la vendetta, si scatena la frenesia per il film « hot » dell'anno. A dire il vero ormai c'è ben poco che il cinema non abbia già mostrato in materia di sesso ma oggi, in mancanza d'altro, i fari si sono puntati sullo svizzero Jan Gassmann (non sono accertate parentele) che nella sezione super-Off Acid, ha portato il suo « 99 LUNE ». Già rivelatosi alla Berlinale, qui Gassmann ricama sull'eterna impossibilità di separare passione e sentimento da pulsione erotica. Il limite vorrebbe essere conservato dalla volitiva e gelida ricercatrice Bigna e il più giovane Frank cerca di assecondarla senza poter reprimere i sentimenti. Si cercheranno e lasceranno a ripetizione in un rapporto sempre più improntato alla dominazione ma, come già in Bertolucci, al cuor non si comanda.

Del film si é molto parlato oggi al Marché ma per ora solo i paesi di lingua tedesca e quelli latino-américani hanno fatto offerte d'acquisto. (ANSA).