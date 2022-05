McGregor, Obi - Wan Kenobi, da uomo 'spezzato' a icona

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Un uomo che dopo la più grande sconfitta della sua vita, "per dieci anni si è isolato, è stato costretto a nascondersi e non ha potuto comunicare. Vivendo una vita solitaria ha la sensazione di aver perso la propria fede.

E' un uomo spezzato, che si rialza per il suo profondo senso di responsabilità la sua dimensione sempre più spirituale". E' così, spiega Ewan McGregor, che ritroviamo l'iconico maestro Jedi in Obi - Wan Kenobi' la miniserie evento in sei puntate, diretta da Deborah Chow (anche showrunner), che va ad arricchire l'universo di Star Wars, al debutto dal 27 maggio su Disney+ con i primi due episodi. Dopo la premiere, la serie proseguirà con un episodio a settimana ogni mercoledì, fino all'episodio finale, in arrivo mercoledì 2 giugno.

Per l'attore scozzese, che aveva interpretato il ruolo nella trilogia prequel La minaccia fantasma (1999), L'attacco dei cloni (2002) e La vendetta dei Sith (2005) è un ritorno che si affianca a quello di un altro interprete simbolo dei tre prequel (su cui i fans si sono divisi), Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, passato al lato oscuro come malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

Per quasi vent'anni "alla fine delle interviste mi arrivavano puntualmente due domande, se mi sarebbe piaciuto interpretare un sequel di Trainspotting o riprendere i panni di Obi - Wan Kenobi - aggiunge McGregor nella conferenza stampa internazionale in streaming -. E' un interesse che è andato solo crescendo". Con Lucasfilm è stato "abbiamo esplorato varie strade finché non è nata questa bella storia che si inserisce in maniera organica tra il terzo film (La Vendetta dei Sith) e il quarto (il primo della trilogia originale, Una Nuova Speranza)". La storia riprende con Vader che per ordine dell'imperatore, dà la caccia a tutti Jedi rimasti perché considerati una forza di opposizione. Il suo braccio sono gli Inquisitori, sicari reclutati dall'impero, che seguono gli ordini di Darth Vader. Fra gli altri interpreti, troviamo Moses Ingraham, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.