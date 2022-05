Margot Robbie in squadra Ocean's Eleven, star in prequel

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - Margot Robbie si appresta a diventare ladra di professione. L'attrice di 'C'era una volta a... Hollywood' sarà tra le star di un prequel di Ocean's Eleven in fase di sviluppo alla Warner Bros. Il nuovo progetto è diretto da Jay Roach, che ha lavorato precedentemente con la Robbie in 'Bombshell' (2019).

La sceneggiatura è stata affidata a Carrie Solomon e secondo le prime indiscrezioni la trama dovrebbe svolgersi negli anni '60 in Europa, lontano da Las Vegas, quindi, dove si svolse il furto messo in atto in Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco (2001).

Il film, diretto da Steven Soderbergh, a sua volta è un rifacimento della pellicola Colpo grosso del 1960.

Il prequel manca ancora di un titolo. Se ci sarà il via libera, la produzione dovrebbe iniziare nel 2023, anno in cui la Robbie sarà anche impegnata a promuovere il film 'Barbie', la cui uscita è prevista per l'estate. (ANSA).