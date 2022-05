Cannes: Pietro Marcello, il mio film femminile

(ANSA) - CANNES, 17 MAG - Le Vele Scarlatte di Pietro Marcello apre la Quinzaine des Realisateurs, la sezione parallela del Festival di Cannes. E' il suo primo film girato in Francia, prodotto da CG Cinema, Avventurosa con Rai Cinema, The Match Factory e ARTE France Cinéma che uscirà in sala con 01.

"Amo la letteratura russa, ho una fascinazione particolare.

Questo Le Vele Scarlatte, liberamente tratto dal romanzo dello scrittore pacifista russo Aleksandr Grin, mi ha permesso di mettere al centro una figura paterna solida che si prende cura di una figlia altrettanto forte. Pur essendo ambientato alla fine della prima guerra mondiale, mi è sembrato un racconto estremamente moderno, con questo reduce di guerra che non sa stare al mondo e non sa come gestire la sua paternità, mentre la sua piccola comunità è una famiglia allargata e matriarcale. Un film, femminile più che femminista, in cui mi sono emancipato anche io", dice all'ANSA Marcello.

Nella storia, girata in Picardie nel Nord della Francia, vivono Juliette, orfana di madre morta dopo uno stupro, e il padre Raphael, un soldato sopravvissuto al fronte, falegname e con le mani d'oro, in una sorta di comune retta da madame Adeline. Come una corte dei miracoli, vanno avanti con poco e la ragazza, con il talento per la musica e il canto, non esce dal suo piccolo mondo se non accompagnando il padre a vendere giocattoli di legno in città. Un giorno, lungo la riva del fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. "Ma questa volta - spiega Marcello - il principe azzurro delle fiabe sarà distrutto. E anche in questo questo film in costume è profondamente moderno". Ecco così che con la giovane esordiente Juliette Jouan e con l'omone Raphael Thierry (nel cast ci sono anche il principe azzurro Louis Garrel che interpreta un aviatore, un uomo fragile, instabile che "come tanti uomini oggi" non sa qual è il suo posto e la regista-attrice Noémie Lvovsky, qui nel ruolo della 'femminista' Adeline), è sempre quel sapore forte della verità a sovrastare tutto. (ANSA).