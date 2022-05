Cannes: Farhadi, nessun plagio per Un eroe

(ANSA) - CANNES, 17 MAG - "Il mio film UN EROE non è un plagio", così più volte il regista iraniano Asgar Farhadi ha detto con forza a Cannes durante la conferenza stampa della giuria del concorso di cui fa parte. "Penso che la questione sarà senza dubbio chiarita. E mi dispiace che abbia creato così tanto malessere. Si tratta di cattiva informazione".

L'ex studentessa Azadeh Masihzadeh sostiene che il regista, dopo aver sviluppato il documentario All Winners, All Losers in un workshop cinematografico, avrebbe usato questa premessa del documentario e molti dettagli specifici della trama come base per UN EROE, che ha debuttato a Cannes l'anno scorso e ha vinto il Grand Prix.

Farhadi ha a sua volta denunciato Masihzadeh, accusandola di diffamazione, e si è trovato di fronte una corte che ha ritenuto "insufficienti" le prove a sostegno delle affermazioni di Farhadi secondo cui l'ex studentessa avrebbe cercato di danneggiare la sua reputazione. (ANSA).