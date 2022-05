Cannes, quattro registe in corsa per la Palma d'oro

(ANSA) - CANNES, 16 MAG - Saranno Kelly Reichardt, 58 anni, di Miami, con SHOWING UP, la regista francese quarantenne Léonor Serraille con UN PETIT FRÈRE, la 76enne Claire Denis, anche lei francese, con THE STARS AT NOON e l'italiana Valeria Bruni Tedeschi con LES AMANDIERS, a rappresentare la creatività femminile in concorso in questa edizione del Festival di Cannes (17-28 maggio).

Un poker sui 21 film in corsa (lo stesso numero dell'anno scorso, quando però i film erano 24). Il direttore artistico Thierry Fremaux, però, prova a prevenire le polemiche, e in una recente intervista a Variety ha difeso il programma del Festival di quest'anno dicendo: "Le cose vanno viste in prospettiva.

L'anno scorso le donne hanno vinto tutti i primi a Cannes, tre diverse registe hanno vinto il Concorso ufficiale, la sezione Un Certain Regard e la sezione Cinefondation. Non ci sono quote a Cannes, qui selezioniamo i film esclusivamente in base ai loro meriti artistici".

THE STARS AT NOON a firma di Claire Denis, protagonista Taron Egerton, si annuncia come un thriller-romantico ambientato in Nicaragua in un periodo di violenza e disordini politici.

In UN PETIT FRÈRE di Léonor Serraille la protagonista è invece Rose, una donna di origine ivoriana che arriva in Francia negli anni Ottanta e si trasferisce nella periferia parigina con i suoi due figli, Jean ed Ernest. Da li inizia la sua difficile opera di integrazione fino ai giorni nostri.

SHOWING UP di Kelly Reichardt racconta invece la storia di una scultrice (Michelle Williams), alle prese con l'allestimento della sua nuova mostra, che dovrebbe segnare un momento di svolta per la sua carriera artistica.

Infine, LES AMANDIERS di Valeria Bruni Tedeschi è una sorta di Amarcord personale della sua iniziazione alla recitazione e alla vita nei favolosi anni Ottanta a Parigi all'ombra dell'Aids e della droga. (ANSA).