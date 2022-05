Jim Sheridan e Sophie Watts presidenti di Ischia Global '22

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Il regista, sceneggiatore e produttore irlandese Jim Sheridan e la produttrice inglese Sophie Watts presiederanno la 20/a edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival, in programma dal 10 al 17 luglio.

"Siamo orgogliosi che altri due grandissimi personaggi internazionali siano al servizio dell'evento dell'estate cinematografica mondiale. Tanto più perché festeggiamo il ventennale" dichiara il co-fondatore Tony Renis. "Sembra ieri quando nel 2003 iniziammo con lo 'zio' Tony, Marina Cicogna, Franco Nero e soprattutto Giancarlo Carriero e la sua famiglia.

Grazie a Ischia, al MiC alle Regione, agli sponsor e soprattutto agli artisti e a quanti si sono adoperati in questi anni per costruire la leggenda dell'Ischia Global Festival" aggiunge Pascal Vicedomini, fondatore e motore della manifestazione (realizzata con l'Accademia Internazionale Arte Ischia) che sarà presentata a Cannes il 23 maggio.

Sheridan, 73 anni, tornerà sull'Isola verde dopo aver ricevuto il Legend Award nel 2009. tra i suoi film capolavoro 'Il mio piede sinistro' (due Oscar), 'Nel nome del Padre'.

Sophie Watts, classe 1985, è l'unica dirigente di media donna nella storia ad aver costruito uno studio cinematografico di Hollywood da zero. Insieme a Robert Simonds ha fondato la società di media globale STX Entertainment. Durante i suoi 7 anni di presidenza, fino al 2018, STX è cresciuta e valutata 2,5 miliardi di dollari. Nel comitato d'onore di Ischia Global con la produttrice inglese Trudie Styler, anche Bille August, Terry Gilliam, Paul Haggis, Bobby Moresco, Fisher Stevens, Nick Vallelonga e Mimmo Calopresti; gli attori Christoph Waltz, Vanessa Redgrave, Gerard Butler, Naomi Watts, Michael Fassbender, Gina Gershon e Raoul Bova, i produttori Mark e Dorothy Canton, Aurelio De Laurentiis. Insieme a Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Zucchero, Andrea Bocelli, Clive Davis, David Foster.

Il festival ha il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, in collaborazione con Riflessi, Givova, TaTaTu, Rs, Trenitalia, MedMar (ANSA).