Da Denis ai Dardenne, i 19 film in gara contro l'Italia

Ventuno film in concorso tra emigrazione, storie familiari, integralismo religioso, montagne coreane e matrimoni sbagliati. Insomma una piccola parte del tutto è quello che raccontano i diciannove film in corsa al Festival di Cannes (17- 28 maggio) contro i due italiani: NOSTALGIA di Matteo Garrone e LE OTTO MONTAGNE di Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Ecco in estrema sintesi le trame dei diciannove film.

THE STARS AT NOON di Claire Denis tratto dall'omonimo romanzo di Denis Johnson del 1986 è un thriller romantico ambientato in Nicaragua tra violenza e disordini politici. Qui Taron Egerton, dipendente di una losca compagnia petrolifera britannica, incontra una giornalista in difficoltà (Margaret Qualley) nel bar di un hotel.

UN PETIT FRÈRE di Léonor Serraille ha come protagonista Rose, donna d'origine ivoriana che arriva in Francia negli anni Ottanta e si trasferisce nella periferia parigina con i suoi due figli, Jean ed Ernest. Da lì inizia la sua difficile opera di integrazione fino ai giorni nostri.

SHOWING UP di Kelly Reichardt racconta invece la storia di una scultrice (Michelle Williams), alle prese con l'allestimento della sua nuova mostra, che dovrebbe segnare un momento di svolta per la sua carriera artistica. Nel frattempo però si trova costretta a gestire anche i drammi quotidiani dei suoi familiari e dei suoi amici. E' la quarta volta che la Williams e la Reichardt lavorano insieme.

CRIMES OF THE FUTURE di David Cronenberg con Léa Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen, thriller fantascientifico che vede il regista canadese rivisitare i generi della fantascienza e del body horror assenti dalla sua filmografia fin dai tempi di eXistenZ.

CLOSE di Lukas Dhont. Leo e Remi due tredicenni sono sempre stati incredibilmente vicini, ma si allontanano dopo che la loro relazione è stata messa in discussione dai compagni di scuola. Quando una tragedia li colpisce, uno è costretto a confrontarsi sul motivo per cui ha preso le distanze dal suo più caro amico.

TORI ET LOKITA di Luc e Jean-Pierre Dardenne. Belgio oggi.

Un giovane ragazzo e un'adolescente hanno viaggiato da soli dall'Africa per scappare dalle crudeli condizioni in cui erano costretti. La vita in esilio non sarà facile, dovranno fare affidamento alla loro invisibile amicizia.

BOY FROM HEAVEN del regista svedese di origine egiziana Tarik Saleh è un thriller politico che si svolge in una prestigiosa università religiosa del Cairo. Dopo le vacanze estive, il grande imam muore davanti ai suoi studenti. È l'inizio di una spietata battaglia per prendere il suo posto.

HOLY SPIDER di Ali Abbasi racconta di un padre di famiglia, Saeed, che come ricerca religiosa sceglie di "ripulire" la santa città iraniana di Mashhad dalle prostitute di strada immorali e corrotte. Dopo aver ucciso diverse donne è disperato per aver suscitato così poco interesse nella sua missione divina.

TOURMENT SUR LES ×LES Albert Serra. Su un'isola di Tahiti, nella Polinesia francese, l'Haut-Commissaire, rappresentante dello stato francese, coglie la rabbia dei locali quando si vocifera di un sottomarino che annuncerebbe la ripresa dei test nucleari.

ARMAGEDDON TIME di James Gray con Anne Hathaway e Anthony Hopkins è un racconto di formazione ispirato alla vita dello stesso regista negli Stati Uniti pre-Reagan, e precisamente nel distretto del Queens, a New York.

FRÈRE ET SOEUR di Arnaud Desplechin interpretato da Marion Cotillard racconta la storia di un fratello, insegnante e poeta, e di una sorella attrice, che dopo vent'anni di nessun contatto si rincontrano alla morte dei genitori.

EO del regista polacco Jerzy Skolimowski è un adattamento contemporaneo di Au Hasard Balthazar di Robert Bresson, in cui la vita di un semplice asino era un mezzo per esplorare gentilezza e ingratitudine umana.

DECISION TO LEAVE di Park Chan-wook segue la storia del detective Hae Jun che, mentre indaga su una morte misteriosa nelle montagne coreane, incontra la vedova della vittima, principale sospettata dell'omicidio, e inizia a provare per lei sentimenti contrastanti.

In BROKER di Hirokazu Kore'eda un autoproclamatosi "broker di buone azioni" trova una famiglia a un bebè abbandonato in una scatola, ma lui e il suo socio vengono raggiunti dalla ragazza madre del bambino, pentitasi della sua scelta, e da due agenti di polizia.

TCHAIKOVSKY'S WIFE del regista russo Kirill Serebrennikov racconta la tumultuosa relazione tra Pyotr Cajkovskji, il più famoso compositore russo di tutti i tempi, e sua moglie Antonina Miliukova da lui sposata e subito abbandonata.

R.M.N. di Cristian Mungiu, e prodotto dai Dardenne, segue Matthias, che torna nel suo nativo villaggio di montagna multietnico in Transilvania. Quando la fabbrica locale assume lavoratori stranieri, emergono impulsi e risentimenti e la patina di pace nella comunità viene distrutta.

LEILA'S BROTHERS dell'iraniano Saeed Roustayi ha come protagonista la quarantenne Leila che da sempre si prende cura dei genitori e dei suoi quattro fratelli. La famiglia è schiacciata dai debiti: la donna ha un piano per salvarli dalla povertà, ma il padre gli nasconde qualcosa.

TRIANGLE OF SADNESS di Ruben Ostlund, Palma d'oro per THE SQUARE, è ambientato su una nave da crociera di lusso che naufraga. A bordo una coppia modello. Terza parte di una trilogia sull'essere maschi ai nostri tempi.

LES AMANDIERS di Valeria Bruni Tedeschi ci porta anni negli anni '80. Qui i ventenni Stella, Etienne e Adèle hanno appena superato l'esame di ammissione per la prestigiosa scuola di Teatro fondata da Patrice Chéreau e Pierre Romans. Insieme, affrontano i primi amori, ma anche le prime tragedie.