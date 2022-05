Cruise e Hanks, Hollywood torna a Cannes

(ANSA) - CANNES, 15 MAG - Tom Cruise e Tom Hanks posson bastare? All'appuntamento sul red carpet del festival di Cannes (17-28 maggio) le star non mancano. Il sipario si apre martedì 17 maggio con VIRGINIE EFIRA, presentatrice di quest'anno e che al festival, in Cannes Premiere, accompagna anche il suo ultimo film Don Juan di Serge Bozon. Per l'apertura con gli zombie da ridere di Michel Hazanavicius per Coupez! (Final Cut) ci sono le star francesi BÉRÉNICE BEJO E ROMAIN DURIS.

TOM CRUISE promette il 18 maggio acrobazie aeree tornando sulla Croisette con Top Gun: Maverick ripagato da un tributo speciale per la sua carriera. Ancora America con ANNE HATHAWAY e Jeremy Strong per Armageddon Time, il nuovo film di James Gray, storia di formazione profondamente personale sulla forza della famiglia e la ricerca generazionale del sogno americano che vedrà l'assenza a Cannes del coprotagonista Anthony Hopkins. Per l'atteso film sulla coppia hollywoodiana Paul Newman - Joanne Woodward, The Last Movie Stars (in Cannes Classics), c'è il regista e produttore, l'attore ETHAN HAWKE, 4 volte candidato all'Oscar.

TOM HANKS è atteso per l'evento Elvis di Baz Luhrmann con il protagonista Austin Butler nei panni di Presley, il 25 maggio ma cova anche altro, protagonista al Marché della reunion del team di Forrest Gump, per Here, adattamento cinematografico della celebre graphic novel di Richard McGuire. FOREST WHITAKER, attore, regista, attivista, è la palma d'oro d'onore di quest'anno, mentre WOODY HARRELSON è nel cast di Triangle of Sadness, la satira sulla moda, con cui il vincitore della Palma per the Square, lo svedese Ruben Östlund, torna in concorso.

