Cinema: E-R, in Regione 'Let's Kiss', storia di Franco Grillini

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - Vincitore all'Italian film festival di Berlino e del Nastro d'argento, il film 'Let's kiss, Storia di una rivoluzione gentile' di Filippo Vendemmiati, racconta la storia di Franco Grillini, già consigliere regionale in Emilia-Romagna, bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili Lgbtqia+. In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, martedì 17 maggio, il film verrà proiettato nella sede della Regione Emilia-Romagna, alle 18, nella sala XX Maggio.

Per l'occasione saranno presenti il regista Filippo Vendemmiati, il protagonista Franco Grillini, la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti e il presidente della commissione Parità e per i diritti delle persone, Federico Amico.

Attraverso il racconto del protagonista e materiale inedito, la pellicola ricostruisce oltre trent'anni di storia politica e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell'uguaglianza. Un viaggio anche sentimentale lungo i luoghi della vita. Franco Grillini racconta tra pubblico e privato con serenità e umorismo, con un linguaggio che la cadenza bolognese rende musicale, la sua pur sorridente trincea per un futuro senza vite vissute nella paura dello stigma sociale, per il diritto alla salute e all'affettività completa.

L'ingresso è libero e riservato fino ad esaurimento posti prenotando ai numeri 051-5275768/5826 o scrivendo una mail a: gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it. Al tramonto, per celebrare la Giornata contro l'omotransfobia, la torre della Regione verrà illuminata con i colori arcobaleno. (ANSA).