Cinema: 2WIN, primo ciak 16 maggio per il nuovo film di Mordini

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Primo ciak il 16 maggio in Piemonte per '2WIN', il nuovo film di Stefano Mordini dedicato al rally che racconta la sfida leggendaria tra Audi Quattro e Lancia 037 del 1983. Il cast è composto da grandi nomi, anche internazionali: Riccardo Scamarcio veste i panni di Cesare Fiorio, team manager Lancia; Daniel Brühl interpreta Roland Gumpert, team manager Audi; Volker Bruch è Walter Röhrl, pilota del team Lancia, mentre Katie Clarkson-Hill è Jane McCoy.

Il film racconta l'anno del leggendario campionato di rally in cui Audi e Lancia si sfidarono senza esclusione di colpi, nel 1983. La Lancia 037 sfidò una macchina a quattro ruote motrici, l'Audi Quattro. L'intelligenza, il pensiero strategico, il guizzo improvviso, la disperazione che diventa ingegno: la Lancia aveva tutto questo e quell'anno vinse.

Mordini (Pericle il Nero, Gli infedeli, La scuola cattolica) è autore anche della sceneggiatura insieme a Filippo Bologna (Perfetti sconosciuti, Gli infedeli) e Riccardo Scamarcio.

Prodotto da Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas, 2WIN è una produzione Lebowski con Rai Cinema ed HanWay Films, in co produzione con Recorded Picture Company e Metropolitan Films, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. HanWay Films, che si occupa inoltre delle vendite a livello mondiale, presenterà il film al Marché di Cannes. (ANSA).