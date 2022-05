Cannes, Cajkovskij e il mistero della moglie

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Ho riflettuto molto su me stesso e sul mio avvenire, col risultato che d'ora in avanti penserò seriamente al matrimonio. Mi sembra che le mie 'inclinazioni' siano un ostacolo gravissimo e forse insormontabile perché io possa esser felice. Per farla breve: con un matrimonio vorrei chiudere la bocca ad ogni sorta di gente che disprezzo, che non tengo in nessun conto, ma che, tuttavia, può far soffrire persone a me dilettissime". A parlare così era un grande russo come Petr Ilic Cajkovskij in una lettera al fratello Modest dell'autunno 1876. Le 'inclinazioni' a cui fa riferimento il musicista sono la sua omosessualità nascosta, qualcosa di imperdonabile allora, che andava sanato con un matrimonio di convenienza. Quello appunto tragico che si trovò a fare con Antonina Miljukova che è al centro di TCHAIKOVSKY'S WIFE di Kirill Serebrennikov, unico film russo in concorso al Festival di Cannes (17 - 28 maggio).

Non si sa cosa racconterà di questa donna Serebrennikov, artista d'avanguardia russo: anche se questo film si annuncia almeno alla vigilia trasgressivo, certo la vita di Antonina sembra scritta per un'opera di Verdi. Intanto il matrimonio con Cajkovskij durò solo sei settimane, ma la donna non accettò mai la separazione dal musicista, immaginando fosse dovuta più alla sua famiglia che a lui. A causa delle rigide norme sul divorzio nella Russia imperiale, i due rimasero legalmente sposati fino alla morte di Cajkovskij nonostante si fossero aperte delle possibilità di rompere il legame. L'unica base legale era l'adulterio, Antonina avrebbe dovuto spergiurare di essere infedele, cosa che non fece mai nonostante le fosse stata attribuita una vita dissoluta fino alla prostituzione (come si vede nel film L'ALTRA FACCIA DELL'AMORE di Ken Russel). Comunque nel marzo 1881 Antonina diede alla luce un bambino fuori dal matrimonio. Cajkovskij aveva ora motivi legali per il divorzio, ma non agì per paura di imbarazzanti rivelazioni e continuò a mandarle un'indennità regolare, che potrebbe aver contribuito a comprarle il silenzio. Negli anni successivi, la coppia si incontrò brevemente solo un paio di volte.