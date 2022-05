I dinosauri di Jurassic World a Roma per uscita in sala del film

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Dopo gli elefanti di Nanni Moretti a Roma arrivano i dinosauri. Sabato 28 e domenica 29 maggio, i dinosauri di Jurassic World - Il Dominio saranno nella Capitale per un evento speciale che si svolgerà in occasione del lancio del film di Colin Trevorrow, al cinema dal 2 giugno.

L'appuntamento, organizzato da Universal Pictures International Italy in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città, si svolgerà in una location d'eccezione, l'imponente complesso archeologico delle Terme di Caracalla, che si trasformerà in un'area di studio, dove adulti e bambini potranno entrare nel mondo di Jurassic World - Il Dominio e vivere un'esperienza davvero "giurassica". I paleontologi dell'associazione "Bigger Boat" accoglieranno i visitatori, li aggiorneranno sugli ultimi avvistamenti rilevati in città e li inviteranno a sperimentare un vero e proprio scavo alla ricerca di reperti fossili. Il pubblico potrà approfondire, eseguire rilevamenti e interagire con i dinosauri.

Dopo l'evento dedicato ai dinosauri di Jurassic World - Il Dominio, la collaborazione fra Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città proseguirà per tutto il corso dell'estate con una serie di appuntamenti cinematografici che coinvolgeranno altri iconici luoghi della Capitale.