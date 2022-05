Viaggio virtuale nella mente geniale di Nikola Tesla

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Tesla è solo un giovane scienziato o un visionario venuto dal futuro? Se lo domanda "Nikola Tesla the man from the future" di Alessandro Parrello, la pellicola realizzata sia nella versione cinematografica sia in VR (Virtual Reality), diventata interattiva al Mic di Milano e che dal 16 Maggio arriva su Raiplay. Intanto, grazie alla partnership con Rai Cinema Channel VR nella sala Virtual Reality del Mic lo spettatore diventa testimone oculare delle vicende romanzate del visionario inventore serbo-croato impegnato nella dimostrazione del suo innovativo motore asincrono a corrente alternata, un'invenzione che cambierà definitivamente il mondo. L'opera è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma nel 2020 e ha ottenuto molti premi e riconoscimenti internazionali tra cui il Fabriano Film Festival, Terni Film Festival, New York Istanbul Film Festival, Hollywood gold awards e miglior opera Cinematic VR al Digital Media Fest. L'autore ha debuttato alla regia nel 2008 con il cortometraggio Troppo d'azzardo, dirigendo poi altre opere tra cui Il lupo del Pollino, Lucid Trip VR e un centinaio di progetti in realtà virtuale e ricostruzioni storiche per musei, case di moda e aziende. Nel 2011 ha fondato la sua società di produzione con sede a Roma e New York e ha diretto il cortometraggio trans-mediale sull'Inferno di Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla morte del Poeta, presentato in occasione della Festa del Cinema di Roma nel 2021.

Nel 2021 è nel cast del film internazionale "Across the River and into the trees" con Liev Shreiber e Josh Hutcherson. Nel presente di Alessandro c'è il nuovo progetto cinematografico Lo Zio di Venezia, con protagonista Giorgio Tirabassi in cui si racconta uno scontro generazionale, attraverso la cinica ironia della commedia all'italiana. (ANSA).