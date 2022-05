American Night, thriller-noir nel mondo dell'arte

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Da una parte la storia di John Kaplan (Jonathan Rhys Meyers), mercante d'arte molto esperto capace di distinguere e individuare facilmente un falso e, dall'altra, Michael Rubino (Emile Hirsch), fatto di tutt'altra pasta, divenuto di recente capo della mafia newyorchese. Questi i due personaggi principali di AMERICAN NIGHT opera prima di Alessio Della Valle in sala dal 19 con 01 Distribution. Ora le strade dei due, apparentemente così distanti, si incontreranno davanti a un bivio, ovvero il furto della 'Pink Marilyn' di Andy Warhol (la versione azzurra della stessa serigrafia, Shot Sage Blue Marilyn, è stata appena venduta a New York al prezzo record di 195 milioni di dollari) che darà il via ad una serie di accadimenti imprevisti che sconvolgeranno le loro vite. Nel cast di questo film, ambientato a New York, anche Paz Vega, Jeremy Piven, Fortunato Cerlino, Anastacia, Michael Madsen, Annabelle Belmondo, Alba Amira Ramadani, Lee Levi, Maria Grazia Cucinotta e Marco Leonardi. (ANSA).