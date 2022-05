Mare Festival Salina, Neri Parenti ospite d'onore

Il regista Neri Parenti sarà l'ospite d'onore della XI edizione di Mare Festival Salina, in programma da giovedì 23 a sabato 25 giugno a Malfa, nell'Isola di Salina, (Messina), dove ritirerà il premio in ricordo di Massimo Troisi che sull'isola 28 anni fa girò 'Il Postino'.

Di origine fiorentina, Parenti sognava di fare il critico cinematografico, poi nel '79 l'incontro con Paolo Villaggio che lo ha portato a diventare il regista di molti suoi successi.

"Parenti rappresenta un prezioso e imprescindibile punto di riferimento della storia recente del nostro cinema - sottolinea il direttore artistico Massimiliano Cavaleri -, un percorso lunghissimo con il numero record di 50 film, tutti di grande successo, tra cui sei Fantozzi, due Fracchia, innumerevoli cinepanettoni e altre pellicole cui il grande pubblico è particolarmente affezionato. Una vita sul set al fianco del grande genio Paolo Villaggio e dei più noti e apprezzati attori comici come Christian De Sica, Massimo Boldi, Renato Pozzetto, Lino Banfi, Ezio Greggio, Anna Mazzamauro (questi ultimi tre già Premi Troisi in passate edizioni) e Paolo Conticini, tra gli ospiti del Marefestival 2022".

"Parenti, proprio come il Natale - prosegue Cavaleri - è stato per anni una tradizione, un appuntamento fisso per gli amanti della risata; le sue opere per certi versi risultano pionieristiche. Dedicheremo a lui e al suo brillante contributo alla commediografia made in Italy una serata in cui ripercorreremo i momenti salienti, tra aneddoti, curiosità e dietro le quinte, parlando anche dei prossimi impegni cinematografici". (ANSA).