Io e Lulú, Channing Tatum on the road con la sua cagnolina

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 10 MAG - Uscirà il 12 maggio con Notorious Pictures IO E LULÙ, la commedia di e con Channing Tatum che racconta il toccante viaggio on the road di Briggs (lo stesso Tatum) e della sua cagnolina Lulù.

Il film, esordio dietro la macchina dell' attore, è una vera e propria dedica d'amore al suo cane, scomparso pochi anni fa. Ma è anche la storia di una profonda amicizia fra un uomo e il suo migliore amico e di un viaggio emozionante e divertente in cui due caratteri difficili impareranno a conoscersi e ad amarsi.

Un vero e proprio road movie in cui si alternano toccanti momenti di incontro e scontro ad esilaranti colpi di scena che porteranno i due protagonisti verso la strada della felicità.

L'idea del film che Tatum ha prodotto e co-diretto con il suo partner Reid Carolin con la loro casa di produzione Free Association, nasce dal precedente documentario War Dog: A Soldier's Best Friend, che i due avevano realizzato sempre assieme per la HBO.

Quando Tatum si è trovato a perdere il suo fedele amico di vecchia data in un momento difficile della sua vita, ha sentito l'urgenza di esplorare e raccontare il profondo legame che si crea fra un uomo e il suo cane attraverso il mezzo cinematografico.

Per Tatum, questo film è appunto un omaggio alla sua amata e indimenticata cagnolina Lulù, mancata nel 2018. L'attore ha voluto interpretare e co-dirigere un film dedicato a lei, e ha imposto una sola regola: nella trama il cane non doveva essere ferito né morire, spiegando che "amiamo i cani e la loro morte in un film è qualcosa che nessuno vuole vedere. Penso sia una specie di peccato mortale". (ANSA).