Catrinel Marlon madrina di Marateale

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Catrinel Marlon, attrice, fotografa, stilista, modella è la madrina dell'edizione 2022 di "Marateale - Premio internazionale Basilicata", che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea. Il festival "di cinema per il cinema" vede in prima linea gli organizzatori Antonella Caramia (Presidente dell'Associazione Cinema Mediterraneo) e Nicola Timpone (Direttore artistico della manifestazione), che stanno lavorando ad un programma ricco di contenuti, ospiti e sorprese per la manifestazione culturale e cinematografico che sta crescendo edizione dopo edizione.

Catrinel, dopo aver iniziato la sua carriera come modella - protagonista sulle cover delle più importanti riviste di moda e campagne pubblicitarie - è nota per le sue interpretazioni in tv ("Un passo dal cielo 2", "L'ispettore Coliandro") e sul grande schermo ("La città ideale"; "L'errore"; "La Gomera - L'isola dei fischi"; "Tutti per 1 - 1 per tutti"). "Siamo felici e onorati che Catrinel Marlon abbia accolto il nostro invito" dichiarano Antonella Caramia e Nicola Timpone, aggiungendo: "Rappresenta appieno la generazione di attrici millennial al cinema e, ne siamo certi, resterà affascinata dalla bellezza del nostro territorio". (ANSA).