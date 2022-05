Cannes: Cinema a la plage, tra Padrino e E.T. anche premiere

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Oltre a tutte le proiezioni, conferenze ed eventi della Selezione Ufficiale che si svolgono al Palais des Festivals, il Festival di Cannes (17-28 maggio) anche quest'anno festeggia l'arte del cinema con la sala sulla spiaggia, aperta a tutti, il classico Cinema a la Plage, una delle esperienze più divertenti della manifestazione quando di sera la spiaggia pubblica 'Macé' sulla Croisette diventa palcoscenico per vedere film in formato extralarge su una sdraio o a terra.

Nel programma di quest'anno Il Padrino in occasione dei suoi 50 anni, E.T. l'Extra-Terrestre per il 40/o, Jim Carrey in The Truman Show (1998), Est-Ouest diretto da Régis Wargnier (1999), un grande film d'avventura, da uno dei maestri francesi del genere, parzialmente girato a Kiev, in Ucraina candidato all'Oscar nel 2000. "La proiezione di questo film, presente Wargnier - è anche un modo per noi di mostrare il nostro sostegno al popolo ucraino e alle sue difficoltà", dice il festival. Save Our School, diretto da Carine May e Hakim Zouhani, commedia deliziosa ed esuberante sulla prima "scuola verde" suburbana di Parigi è addirittura in premiere mondiale il 23 maggio alla presenza dei registi e degli attori Anaïde Rozam, Sérigne M'Baye (Disiz la Peste), Gilbert Melki, Sébastien Chassagne e Mourad Boudaoud. Da rivedere, il 24 maggio, anche Strictly Ballroom, il primo film di Baz Luhrmann del 1992 (grande attesa invece per il nuovo Elvis al festival). Un altro classico del Cinema a la Plage sono le serate con film musicali, che diventano spettacolari karaoke. Accadrà con Christophe... définitivement diretto da Ange Leccia e Dominique Gonzales-Foerster, documentario intimo e musicale sulla megastar francese Christophe, autore della celebre canzone Aline. Infine, ultimo titolo è omaggio a Peter Bogdanovich con The Last Picture Show (1971). (ANSA).