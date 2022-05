Secret Team 355, spy story tutta al femminile

Una pericolosa arma segreta cade nelle mani di spietati mercenari e la sicurezza del mondo è in pericolo: a salvare l'umanità ci penserà un team tutto al femminile composto da formidabili spie, in un lungo viaggio tra Parigi e il Marocco fino alle prestigiose case d'asta di Shangai. Sono le accattivanti premesse del thriller "Secret Team 355", per la regia di Simon Kinberg, che arriverà nelle sale italiane il 12 maggio con O1 Distribution.

Interpretato da Jessica Chastain (che l'ha anche prodotto), Diane Kruger, Penelope Cruz, Lupita Nyong'O, Bingbing Fan, il film rievoca la figura dell'enigmatica spia conosciuta nella Guerra d'Indipendenza solo con il nome in codice 355, il cui ruolo si rivelò fondamentale nel Culper Spy Ring di George Washington, e si concentra sull'abilità e il coraggio delle protagoniste, agenti dai talenti più disparati, dal combattimento e le operazioni sul campo alla tecnologia più all'avanguardia, dalla tecnica di tiro alla psicologia. "Il titolo è molto importante perché ci sono così tante donne nella storia che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte e alle quali non è mai stato riconosciuto il lavoro svolto e questo si riflette in moltissimi campi", dice la produttrice e star Jessica Chastain, che interpreta Mason Brown "Mace", agente della Cia sotto copertura incaricata di portare a termine la missione e di creare una squadra di eccellenti colleghe, "anche nei libri di storia, è molto raro trovare storie di donne e ciò che hanno realizzato attraverso il loro lavoro". (ANSA).