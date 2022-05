Dirty Dancing sequel uscirà 2024, parla il regista Levin

E' tutto pronto si gira il seguito di Dirty Dancing con Jennifer Grey. Jonathan Levine, è stato incaricato dalla Lionsgate di dirigere il film che segue al classico del 1987 "Dirty Dancing" che era interpretato da Patrick Swayze, scomparso nel 2009. e verrà lanciato per il mercato di Cannes la prossima settimana. A ufficializzarlo lui stesso in un'intervista a Deadline. "Dirty Dancing' è più di un film: è una pietra miliare culturale che continua a essere un rito di passaggio. Dirty Dancing è il titolo del catalogo più venduto nella storia di Lionsgate. Il film ha incassato 214,5 milioni di dollari in tutto il mondo nel 1987 e continua ad attirare nuovi fan fino ad oggi.

Levine ha anche coscritto la sceneggiatura del sequel con Elizabeth Chomko e, sebbene lo studio non abbia svelato dettagli specifici della trama, "sarà una storia d'amore di formazione incentrata sull'esperienza di una giovane donna al campo estivo, ma il viaggio di Baby si intreccerà con questo per creare una narrativa a più livelli ha spiegato che "il film è ora ambientato negli anni '90 e nel mondo dell'hip hop e altri artisti come Alanis Morissette e Liz Phair. Il casting è in corso per il ruolo principale. Il film dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell'anno per l'uscita nel 2024".

Jennifer Grey potrebbe non essere l'unico volto dell'originale a tornare, ha detto Levine.

"La cosa più importante per noi era avere Jennifer a bordo. È una collaboratrice preziosa. Vogliamo essere rispettosi in ogni modo".

La musica del film spazierà dalle canzoni del film originale ( Hungry Eyes è tra le canzoni che torneranno) all'hip-hop degli anni '90. Levine ha anche nominato Alanis Morisette e Liz Phair come artisti le cui canzoni potrebbero potenzialmente essere presenti. "Grazie alla co-scrittura, mi sono innamorato dei personaggi (nuovi e vecchi), del mondo di Catskills New York degli anni '90 e della musica. Non vedo l'ora di collaborare con Jennifer - ha detto Levine - per portare questa bellissima storia di estate, romanticismo e balli a una generazione di nuovi fan. Affronteremo l'incarico con raffinatezza, ambizione e, soprattutto, amore". (ANSA).