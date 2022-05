La donna per me, una coppia ostaggio di un loop temporale

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - LA DONNA PER ME di Marco Martani è una commedia romantica pieno di sliding doors e che gioca su un elemento fantastico non certo nuovo al cinema (da RICOMINCIO DA CAPO a PALM SPRING): il protagonista resta bloccato in un loop temporale che gli impone di ripetere la stessa giornata all'infinito, ma sempre in realtà diverse.

È quello che appunto accade ad Andrea (Andrea Arcangeli), forse nel momento più sbagliato della sua vita: la notte prima del suo matrimonio.

Il trentenne, infatti - in questo film distribuito da Lucky Red e dal 23 maggio su Sky Cinema e in streaming su NOW - si sta per sposare con Laura (Alessandra Mastronardi), conosciuta all'università e che non ha mai tradito. Ma ogni giorno si risveglia in una vita diversa, con un sé stesso diverso e in universi paralleli in cui Laura c'è sempre, ma non è più la sua compagna come d'altronde i suoi amici non sono più gli stessi.

Per Andrea è un modo di scoprire le mille declinazioni di quello che avrebbe potuto essere: single folle, Don Giovanni, rockstar di successo o avvocato in doppio petto. In questo caleidoscopio di situazioni una costante però c'è: Andrea capisce che Laura è davvero il suo grande amore e tutti quei dubbi che aveva il giorno prima del matrimonio erano sbagliati.

E l'incantesimo continua.

Nel cast del film: Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Eduardo Scarpetta, Francesco Gabbani (al suo esordio davanti alla macchina da presa) e Fabio Morici. (ANSA).