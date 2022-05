Box office Usa, Doctor Strange vola in vetta

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Doctor Strange nel Multiverso della Follia vola al botteghino statunitense. Il film è diretto da Sam Raimi, seconda avventura del Doctor Strange, nel primo weekend d'uscita incassa ben 185 milioni.

A seguire Troppo cattivi che perde la vetta, ma incassa altri 10 milioni raggiungendo i 57 milioni totali.

Sul gradino più basso del podio Sonic the Hedgehog 2 che incassa altri 6 milioni per un totale di quasi 170 milioni in cinque settimane. (ANSA).