Johnny Depp, da Amber la performance della vita

(ANSA) - NEW YORK, 06 MAG - "Amber Heard ha fatto negli ultimi due giorni la 'performance della sua vita'": questa la replica di Johnny Depp dopo la testimonianza della ex moglie al processo per diffamazione che lui le ha intentato chiedendo 50 milioni di dollari di danni. Per due giorni di seguito la Heard ha rievocato in aula le violenze che avrebbe subito da Depp negli anni della loro relazione e poi del matrimonio. "Il racconto della Heard ha continuato a crescere con nuovi e convenienti particolari, ma i ricordi di Depp sono rimasti esattamente gli stessi nei sei dolorosi anni da quando sono state fatte le prime accuse", hanno detto al settimanale "People" i legali dell'attore: "La sua verità, che è la verità, è rimasta la stessa a prescindere dal contesto in cui è stata presentata". Il processo in corso da due settimane si basa su un articolo di opinione scritto da Amber nel dicembre 2018 sul "Washington Post" in cui l'attrice si autodefinì una vittima di violenza domestica senza peraltro fare mai il nome di Depp da cui a quel punto aveva divorziato. L'attore sostiene che, a causa di quell'articolo, la Disney lo mise alla porta dal sesto episodio del franchise "Pirati dei Caraibi" e che da allora la sua carriera è stata rovinata forse per sempre. La corte di Fairfax in Virginia, ieri ha sospeso il procedimento fino al 16 maggio. Anche Amber ha peraltro voluto dire la sua con "People": "La causa per diffamazione di Depp sta andando a pezzi così rapidamente che il suo avvocato si è trasformato da procuratore a persecutore. Dicono che la sua versione non è mai cambiata.

Visto che ha perso quando ho chiesto in corte di essere protetta da lui e poi nel Regno Unito nella causa contro il 'Sun', forse dovrebbe considerare una nuova strategia, anziché riciclare quella degli attacchi alla vittima, rifiutando di assumere la responsabilità della sua condotta", ha detto l'attrice di "Aquaman" attraverso un portavoce. (ANSA).