'L'intuizione di Duchamp' di Talarico, storia di una rivoluzione

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 05 MAG - L'INTUIZIONE DI DUCHAMP, documentario scritto e diretto da Guido Talarico già presentato all'Accademia di Francia - Villa Medici e in onda su Rai 5 il 6 maggio, parte dalla rivoluzione artistica del maestro francese anche attraverso le testimonianze di alcuni artisti italiani che si ispirano alla sua idea di arte. E tutto questo attraverso luoghi storici come il Quirinale, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, l'Accademia di Francia a Villa Medici e gli atelier degli artisti. Un vero e proprio viaggio nel talento attraverso la testimonianza di quattro artisti come Elena Bellantoni, Corinna Gosmaro, Eugenio Tibaldi e Gian Maria Tosatti, a cui si accompagnano le voci di due curatori di fama internazionale come Renata Cristina Mazzantini, curatrice di Quirinale Contemporaneo, e Sam Stourdzé, direttore dell'Accademia di Francia a Roma, Villa Medici che integrano la storia spiegando l'evoluzione dell'arte anche nel rapporto con le grandi istituzioni pubbliche.

"Con "La luce di Roma" - ha dichiarato il registra e co-produttore Guido Talarico - avevamo chiesto agli artisti di calarsi nel loro ruolo di visionari per svelarci il futuro di Roma. Ne 'L'intuizione di Duchamp', attraverso le parole di quattro grandi artisti e di due curatori altrettanto grandi, raccontiamo le visioni parallele, la necessità dei cambi di prospettiva, i concetti che vanno oltre la raffigurazione.

Scoprendo luoghi meravigliosi, spesso inaccessibili ai più, facciamo vedere l'evoluzione del pensiero artistico, la grandezza di ragionamenti visionari che soltanto menti di creatività superiore riescono a concepire".

Il documentario nasce da una partnership tra FAD e Lilium Distribution che si basa sulla volontà comune di dare vita in modo continuativo a produzioni culturali qualitative, da distribuire anche all'estero. (ANSA).