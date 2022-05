Depp contro Heard: Amber, mi picchiò dopo un gala del Met

(ANSA) - NEW YORK, 05 MAG - Geloso perché pensava che l'allora compagna Amber Heard avesse flirtato con una donna al Gala del Met del maggio 2014, Johnny Depp la picchiò di santa ragione al ritorno in albergo. Lo ha raccontato la stessa Amber sul banco dei testimoni del processo per diffamazione in corso a Fairfax in Virginia. "Litigammo e lui mi prese per il collo, tirò una bottiglia che mi mancò, ma spaccò un lampadario. Io reagii, e lui mi colpì in faccia con tanta forza che pensavo che mi avesse rotto il naso", ha detto l'attrice. La Heard ha attribuito le violenze di Depp al suo abuso di alcol e droga. Ieri, dal banco dei testimoni, aveva parlato delle varie personalità che la star di "Pirati dei Caraibi" assumeva a seconda del tipo di sostanze di stupefacenti che aveva preso: "Johnny sotto l'effetto di speed è molto diverso del Johnny sotto oppiacei, che è molto diverso di quando ha preso Adderall e cocaina che è molto diverso dal 'Johnny al metaqualone'. Ho dovuto imparare a prestare attenzione alle diverse versioni di lui". (ANSA).