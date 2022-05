Depp contro Heard: Amber si mise con Musk dopo Gala del Met

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - Amber Heard conobbe Elon Musk al Gala del Met nel maggio 2016 e i due cominciarono ad avere una relazione nei giorni immediatamente successivi. Lo ha testimoniato Dawn Hughes, una psicologa legale che ha deposto oggi dalla parte dell'attrice al processo per diffamazione intentatole dall'ex marito Johnny Depp.

Appunti della Hughes mostrano che la Heard e Musk si misero assieme "poco dopo" il 27 maggio 2016, giorno in cui l'attrice chiese in tribunale un ordine temporaneo che impedisse a Depp di avvicinarla.

Johnny ha accusato la Heard di averlo tradito con Musk.

L'uomo piu' ricco del mondo era nella lista dei testimoni diffusa dai legali dell'attrice all'inizio del processo ma a quanto pare Amber non lo chiamera' a deporre. (ANSA).