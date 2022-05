Depp contro Heard: Amber regalo' a Johnny coltello con dedica

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - Amber Heard regalo' a Johnny Depp un coltello con una dedica sulla lama: "Fino alla morte" in spagnolo. Una foto dell'oggetto e' stata mostrata durante il controinterrogatorio di Dawn Hughes, una psicologa chiamata a deporre dai legali dell'attrice nel processo per diffamazione.

L'avvocato di Depp ha argomentato che Amber non poteva aver tanta paura del marito se gli aveva fatto quel regalo, per di piu' con quel tipo di messaggio. "C'e' un contesto", ha replicato la Hughes senza peraltro offrire altri particolari.

