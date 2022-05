Univideo, -14,7% per home entertainment ma segnali ripresa

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il mercato Home Entertainment in Italia ha prodotto nel 2021 un giro d'affari di 176,8 milioni di euro, registrando una flessione pari al -14,7% rispetto al 2020 in particolare, un calo delle vendite dei supporti fisici nei canali tradizionali (-27,2%) ed in edicola (-38,1%). Da agosto, però, i numeri del mercato stanno progressivamente migliorando, anche grazie a un aumento dei nuovi titoli. Il segmento delle novità in particolare nella prima parte del 2022 è in crescita del 60%. Sono fra i numeri del Rapporto 2022 di Univideo (l'associazione italiana che rappresenta gli editori audiovisivi), presentato da Gfk Italia nell'incontro a Cinecittà Il mercato audiovisivo italiano in ripresa da mass market a premium. Il calo di acquirenti dell'Home Entertainment registrato nel 2020, in piena pandemia, si è ridimensionato grazie alla ripartenza e ad una diversa caratterizzazione del consumatore tipo, sempre più evoluto: alto spendente, giovane, alla ricerca del prodotto premium e disposto a consumare principalmente serie tv e film sia attraverso supporti fisici, 4K Ultra HD e Blu-ray, sia in digitale. Il prodotto fisico ha fatto registrare nel 2021 un fatturato pari a 69,8 milioni di euro, quasi il 40% del totale delle vendite considerando anche le edicole. Il digitale che nel 2020, complice il lockdown, aveva superato per la prima volta in termini di fatturato l'home entertainment fisico (DVD e Blu-ray), nel 2021 tiene il passo, mantenendo il proprio valore stabile rispetto all'anno precedente, con un fatturato pari a 107 milioni di euro, e arriva a pesare il 60,5% il totale del comparto. Aumenta l'importanza dei prodotti premium, grazie anche alla crescita del 4K (+26,9% in valore) che arriva a pesare il 7,3% del valore della vendita del fisico nei canali tradizionali. Il prodotto audiovisivo fisico seppur in progressivo calo negli anni, mostra nel 2021 rispetto ai consumi un interessante processo di evoluzione. Infatti, il supporto 4k Ultra HD nell'ultimo anno ha registrato in termini di vendite una decisa crescita: +26,9% in valore e +19,8% in volume, con circa 190 mila copie acquistate dai consumatori. (ANSA).