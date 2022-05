Johnny Depp tornerà sul set, sarà Luigi XV per Maïwenn

Johnny Depp, impegnato a Los Angeles in un drammatico processo contro l'ex moglie Amber Heard, torna sul set: in Francia, per interpretare re Luigi XV di Borbone, detto il Beneamato, al fianco dell'attrice e regista Maïwenn che dirigerà anche.

ll nuovo film 'Jeanne Du Barry', sarà lanciato per le prevendite al mercato di Cannes a metà maggio. E' la storia di Jeanne Bécu, una donna nata in povertà salita nei ranghi della corte di re Luigi XV dopo essere diventata la sua amante. Tra i protagonisti ci saranno anche Louis Garrel, Pierre Richard e Noemie Lvovsky.

Una data di inizio riprese non è ancora stata resa nota, scrive Deadline. (ANSA).