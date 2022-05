Depp contro Heard: legali Amber vogliono chiedere archiviazione

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAG - Gli avvocati di Amber Heard vogliono chiedere al giudice della Virginia che presiede la causa per diffamazione di Johnny Depp contro di lei di archiviare il procedimento. Lo ha appreso il sito "Deadline".

E' improbabile che la richiesta vada in porto e i legali lo sanno, scrive "Deadline", secondo cui si tratterebbe di un "atto dovuto", una volta conclusi gli interrogatori e controinterrogatori del querelante e dei suoi testimoni.

I processo e' in corso a Fairfax, in Virginia, alle porte di Washington. (ANSA).