David: Sorrentino, bello ritrovarsi, cinema è comunità

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Sono molto contento che siamo in presenza, ci si rivede tra tutti i colleghi, il cinema ha un valore come comunità prima di tutto. Ed è bello assistere al ritrovarsi di una comunità'". Lo dice Paolo Sorrentino sul red carpet a Cinecittà dei David di Donatello dove è candidato a 16 statuette.con E' stata la mano di Dio."Cinecittà il luogo ideale per i David di Donatello, un luogo storico e con un grande futuro davanti a se'" aggiunge il regista. 'I film si fanno e poi si passa avanti. Io però ricorderò di aver fatto È stata la mano di dio in un momento difficile ma con grande gioia".

(ANSA).