Donpasta gira a Salina doc sui sapori della memoria

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Dopo il Premio Speciale Nastri d'Argento 2022 per "Cùntami" di Giovanna Taviani - il film dedicato a Mimmo Cuticchio e ai cantori orali siciliani che annovera tra le sue location gli splendidi fondali di Pollara - arriva il primo ciak eoliano per il documentario "Cap 1 Salina.

La sfida contemporanea dei sapori della memoria", diretto da Daniele De Michele, in arte Donpasta, già vincitore del Premio Signum al SalinaDocFest 2021 con il doc "Naviganti". Isole Vucani Energia sarà il titolo di un altro focus sul territorio eoliano, realizzato in collaborazione con Green Salina Energy Days, che si terrà il 30 giugno alla Casa del Cinema di Roma e il 18 settembre a Santa Marina di Salina con l'intervento del fotografo e filmaker Cris Toala Olivares (Olanda), autore del libro fotografico "Living with Volcanoes" (in anteprima al festival con edizioni Terra) da cui è tratta la photo concept della XVI edizione del SalinaDocFest, scattata al largo di Stromboli.

La XVI edizione del SalinaDocFest, il Festival Internazionale del Documentario Narrativo diretto da Giovanna Taviani si terrà a Roma dal 30 giugno al 3 luglio e a Salina dal 15 al 18 settembre. La regista riceverà venerdì 6 maggio alla Casa del Cinema di Roma il Premio Speciale ai Nastri d'Argento 2022 per "Cùntami". Il film, sarà in concorso a Milano nella sezione #FrameItalia per Sguardi Altrove Film Festival (11 maggio).

Il documentario di Donpasta, di cui sono cominciate le riprese fa parte dell'iniziativa "Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana. Un viaggio tra future memorie dei sapori delle Isole Eolie". Sarà un itinerario di narrazione alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali, raccontato dagli stessi produttori delle isole, intervistati da Donpasta, chef, teorico del cibo e documentarista. Il primo capitolo sarà realizzato a Salina, isola pilota dell'intero progetto e centro nevralgico di tutto l'arcipelago per gli antichi commerci di sale, malvasia, vino e capperi: una storia che esprime l'identità profonda dell'isola verde. (ANSA).