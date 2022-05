Depp contro Heard, Amber licenzia i suoi PR

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAG - Amber Heard ha licenziato i suoi PR alla vigilia della testimonianza questa settimana al processo per diffamazione che le ha intentato l'ex marito Johnny Depp.

La Heard, ha appreso il "New York Post", e' rimasta malissimo per i titoli dei media su di lei nelle prime settimane della battaglia legale, ed e' dunque corsa ai ripari rivolgendosi a una nuova squadra di addetti alle pubbliche relazioni.

"Non le piace quando si scrive male di lei", ha appreso una fonte del giornale. Depp chiede alla star di "Aquaman" 50 milioni di dollari di danni, imputando all'ex moglie di avergli rovinato la carriera con accuse di violenze domestiche. (ANSA).