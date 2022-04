'Settembre', deliziosa opera prima tra dramma e commedia

(ANSA) - ROMA, 29 APR - È tutto un po' confuso in SETTEMBRE di Giulia Louise Steigerwalt , deliziosa opera prima in perfetto equilibrio tra dramma e commedia e questo in ogni ordine di età e sesso. Già al Bif&st e ora in sala dal 5 maggio con 01, SETTEMBRE è un'opera corale in cui ogni storia è nel segno della rinascita: "Per me settembre è sempre stato l'inizio dell'anno, un mese di rinascita", dice la Steigerwalt, sceneggiatrice al suo esordio alla regia. Tra i protagonisti del film, un superbo Fabrizio Bentivoglio, nel ruolo di Guglielmo, un attempato medico frequentatore-amico di una prostituta dell'Est, Ana (Tesa Litvan), davvero troppo dolce; due quarantenni amiche, Francesca e Debora (Barbara Ronchi e Thony), entrambe sposate che, deluse dai rispettivi mariti e dopo la minaccia di una malattia, pensano bene di amarsi. E ancora nel film la divertente e tenera storia di iniziazione alla sessualità, dell'adolescente Maria (Margherita Rebeggiani), da parte di Sergio (Luca Nozzoli), suo compagno di scuola che cerca di prepararla al primo incontro con il ragazzo da lei amato, mettendo in mostra tutte le sue improbabili capacità (tra le lezioni, come mettere un condom a un dentifricio). Nel frattempo Ana incontra un panettiere, ancora più tenero di lei, di cui si innamora, ma è troppo onesta per vivere questa storia. (ANSA).